Ilm ähvardab suusatamise MK-sarja avaetappi

Reedel alustab suusatamise MK-sari tänavust hooaega. Põhja-Soomes Rukal toimuval etapil on kavas nii kahevõistlus, suusahüpped kui ka murdmaasuusatamine. Laupäevane ilmateade prognoosib aga krõbedaid miinuskraade, mis ähvardavad mõne võistluse ära jätta.

Murdmaasuusatamises on reedel võistlusprogrammis sprint, laupäeval jätkatakse klassikatehnikas eraldistartidega ning pühapäeval viitstardist võistlus. Ent nädalavahetuseks prognoositud kõrgrõhkkond võib võistlusprogrammi muudatusi teha ning välistada ei saa ka mõne ala ära jäämist, vahendab Marathon100.com.

Laupäeva ööseks prognoositakse temperatuuri langust kuni 25 miinuskraadini, päevased prognoosid on mõnevõrra optimistlikumad. Murdmaasuusatamise stardihetkel võib 18-20 kraadine pakane täiesti reaalne olla.

Murdmaasuusatamises on nn külmapiir 20 kraadi, kui temperatuur langeb sellest madalamale, võidakse võistlusdistants ära jätta. Alternatiiviks on startide edasi lükkamine eeldusel, et temperatuur päeva jooksul mõne kraadi võrra tõuseb.