Ogier võitis Monza ralli ja tuli maailmameistriks

MM-sarja üldarvestuses pälvis teise koha prantslase tiimikaaslane Elfyn Evans, kes veel pühapäevase võistluspäevani konkureeris tiitlile. Kolmanda koha teenis sarja üldarvestuses Thierry Neuville (Hyundai), Ott Tänak (Hyundai) lõpetas hooaja viiendal kohal.

Monza ralli üldarvestuses võidutses samuti Ogier. Tiimikaaslane Evans (+7,3 sek) lõpetas teisel kohal ning kolmanda koha teenis Dani Sordo (Hyundai; +21,3 sek). Ott Tänak Monza rallil ei osalenud.

Autoralli MM-sarja lõppseis:

1. Sebastien Ogier, 230 punkti

2. Elfyn Evans, 207 punkti

3. Thierry Neuville, 176 punkti

4. Kalle Rovanperä, 142 punkti

5. Ott Tänak, 128 punkti

6. Dani Sordo, 81 punkti

7. Takamoto Katsuta, 78 punkti

8. Craig Breen, 76 punkti

9. Gus Greensmith, 64 punkti

10. Adrien Fourmaux, 42 punkti

Autoralli MM-sarja meeskondlik lõppseis:

1. Toyota, 522 punkti

2. Hyundai 463 punkti

3. M-Sport 200 punkti

4 .Hyundai 2C Competition, 68 punkti

Monza ralli lõppseis:

1. Sebastien Ogier, 2:39.08,6.

2. Elfyn Evans, + 7,3 sekundit

3. Dani Sordo, + 21,3 sekundit

4. Thierry Neuville, + 32 sekundit

5. Oliver Solberg, + 1.32,0

6. Teemu Suninen, + 2.22,6

7. Takamoto Katsuta, + 2.34,5

8. Gus Greensmith, + 2.50,2

9. Kalle Rovanperä, + 4.49,6

10. Adrien Fourmaux, + 51.31,9

Enne rallit:

Monza ralli viimasel võistluspäeval selgub, kellest saab autoralli MM-sarja maailmameister. Viimase võistluspäeva eel on ralli üldarvestuses liider Sebastien Ogier, kellele piisab esikolmikus lõpetamisest, et võita oma karjääri kaheksas maailmameistritiitel.

Ogier'le pakub konkurentsi tiimikaaslane Elfyn Evans, kes on Monza rallil prantslasest kõigest 0,5 sekundi kaugusel. MM-sarja üldarvestuses kaotab Evans Ogier'le 17 punktiga. Ogier on võitnud viis Monzas sõidetud katset ja Evans neli, kuid ralli viimased katsed sõidetakse Monza ringrajal. Ringrajal on reede ja laupäeva jooksul kiiremat minekut näidanud Evans.

Pühapäeval algab võistluspäev kell 8.48 ning kokku sõidetakse kolm kiiruskatset. Monza rallile on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Monza ralli üldarvestus enne pühapäevast võistluspäeva:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 2:13.27,2.

2. Elfyn Evans (Toyota) + 0,5 sekundit

3. Dani Sordo (Hyundai) + 27,4 sekundit

4. Thierry Neuville (Hyundai) + 46,6 sekundit

5. Oliver Solberg (Hyundai) + 1.21,2

6. Takamoto Katsuta (Toyota) + 1.38,8

7. Teemu Suninen (Hyundai) + 2.17,1

8. Gus Greensmith (M-Sport) + 2.24,8

9. Kalle Rovanperä (Toyota) +3.39,1

10. Adrien Fourmaux (M-Sport) +51.22,9

Monza ralli ajakava pühapäeval:

SS14 Grand Prix 2 (10,29 km) kell 08:48

SS15 Serraglio 1 (14,62 km) kell 11:08

SS16 Serraglio 2 (14,62 km) kell 13:18

MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 204 punkti

2. Eflyn Evans (Toyota) 187 punkti

3. Thierry Neuville (Hyundai) 159 punkti

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 140 punkti

5. Ott Tänak (Hyundai) 128 punkti

6. Craig Breen (Hyundai) 76 punkti

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 68 punkti

8. Dani Sordo (Hyundai) 63 punkti

9. Gus Greensmith (M-Sport) 60 punkti

10. Adrien Fourmaux (M-Sport) 40 punkti

Meeskondlik arvestus:

1. Toyota 474 punkti

2. Hyundai 427 punkti

3. M-Sport 187 punkti

4. Hyundai 2C Competition 58 punkti