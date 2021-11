Kaheksakordne maailmameister Ogier: olen sõnatu

"Olen sõnatu, ei oska kuidagi praegust tunnet kirjeldada. Väga kurnav hooaeg oli," ütles Ogier WRC Live vahendusel.

"Praegu üritan iga tiimiliikme juurde jõuda, et neid kõik tänada. Nendeta ei oleks ma siin. Ka nemad on maailmameistrid, sest me võitsime nii sõitjate kui ka meeskondlikus arvestuses meistritiitli. Pole paremat viisi, kuidas hooaega lõpetada," lisas Ogier.

"Praegu olen väga emotsionaalne. Lõppude lõpuks olen lihtsalt tavaline kutt, kes on läbi käinud erakordse teekonna. Olen uhke selle üle, mida ma koos Sebastieniga olen saavutanud. Meil oli üheskoos palju häid aegu," rääkis Ogier' kaardilugeja Julien Ingrassia, kes lõpetab karjääri.