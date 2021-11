Fourmaux reedesel võistluspäeval ei jätka

Fourmaux oli kolmanda kiirusekatse finišist pooleteist kilomeetri kaugusel, kui sõitis autoga vastu mäekülge ning pärast kokkupõrget rullus auto üle katuse. Nii Fourmaux kui ka kaardilugeja Alex Coriaga on esialgsetel andmetel kõik korras.

@AdrienFourmaux's Friday morning at FORUM8 @AciRallyMonza has come to an abrupt halt #WRC | #ACIRallyMonza | #MSporters