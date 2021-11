VIDEO | Neuville sõitis Monza rallil vastu rajapiiret

Thierry Neuville sõitis Monza ralli üheksanda katse alguses vastu rajapiiret. Kokkupõrge toimus pool kilomeetrit pärast starti.

"Tegin enne katset seadistuses mõned muudatused ja esimeses kurvis hakkasin libisema. Kaotasin tagaotsa üle kontrolli ja peaaegu sõitsin vastu seina. Õnneks sain sõitu jätkata, kaotasin aega ainult auto käivitamise tõttu," kommenteeris Neuville pärast üheksandat katset.

Videot on võimalik näha siin:

The moment @ThierryNeuville lost third place at @ACIRallyMonza this morning ⬇️ #ACIRallyMonza | #WRC | #WRCLive

Üheksanda kiiruskatse lõpetas Neuville ajaga 16.40,2. Kaotust võitjale, Elfyn Evansile (Toyota), oli 27,9 sekundit.

Neuville alustas laupäevast võistluspäeva hea hooga. Päeva esimese kiiruskatse belglane võitis ning vähendas vahe Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier'ga (Toyota). Monza ralli üldarvestuses langes Neuville neljandale kohale. Üheksandal katsel möödus temast tiimikaaslane Dani Sordo.

Serious front damage for @thierryneuville and @MWydaeghe at the @AciRallyMonza today, especially affecting the front splitter, which will make the car even more understeering #WRC #WRClive #WRCliveES pic.twitter.com/opzXe6S3Jp