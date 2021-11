Monza ralli testikatsel näitas kõige kiiremat aega Rovanperä

Autoralli MM-sarja hooaja viimane ralli Monzas algas neljapäeval testikatsega. Kõige kiirema aja sai kirja Toyota sõitja Kalle Rovanperä (2.55,1). Soomlasele järgnes Thierry Neuville (Hyundai; 2.55,4) ning kolmanda parima aja sõitis Adrien Fourmaux (M-Sport; 2.56,1).

Autoralli MM-sarja viimasel etapil võitlevad meistritiitli eest seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) ja Elfyn Evans (Toyota). Ogier lõpetas neljapäeval kaheksandal kohal, prantslase parim aeg oli 2.58,8. Evans sai parimal läbimisel kirja 2.56,4 ning lõpetas neljandal kohal.

Reedel algab võistluspäev 10,96 kilomeetri pikkuse katsega ning start antakse kell 8.31. Võistlusele on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

