Tänakut asendav Suninen: võrreldes reedega olen kiirem

Ott Tänakut ja Martin Järveoja asendab Monza rallil Soome rallipaar Teemu Suninen ja Mikko Markkula. Suninen tõdes, et võrreldes reedega on ta laupäeval olnud kiirema minekuga.

Ott Tänak otsustas perekondlik põhjustel Monza rallist eemale jääda ning tema asemel sai Hyundai roolis võimaluse Teemu Suninen. Soomlane sõidab Monza rallil esmakordselt Hyundai WRC autoga.

"Tänane [laupäevane - toim.] hommik on läinud hästi. Võrreldes eilsega olen täna kõvasti kiirem olnud ja tunnetus on hea. Mudastes oludes on siiski olnud probleeme ja mõnes kurvis on olnud raskusi," ütles Suninen WRC Live vahendusel.

"Kokkuvõttes olen teinud suure sammu edasi, kuid palju tööd on veel teha. Kindlasti pean mudastes kohtades parem olema," lisas Suninen.

"[Laupäeva - toim.] õhtused katsed on mulle katsumuseks. Mõned kohad on kindlasti libedad. Loodetavasti olen eilsest piisavalt palju õppinud ja suudan täna ringrajal kiiremini sõita," sõnas Suninen.

Teemu Suninen hoiab 12. kiiruskatse eel Monza ralli üldarvestuses seitsmendat kohta, kaotust ralli liidrile Sebastien Ogier'le on 2:02.4.