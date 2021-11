Adamo reedesest võistluspäevast: me ei saa olla õnnelikud

"Me ei saa olla õnnelikud. Kui hommikul teetingimusi nägime, siis teadsime, mis meid ees ootab," ütles Adamo WRC ülekande vahendusel.

"Meie võistkond on viimaste aastatega teinud väga head tööd. Oleme autot edukalt arendanud, kuid on teatud piirid, mida enam ületada ei saa. Meil on väga kiire auto, kuid kui sõidame rajal, mis on väga käänuline ja libe nagu täna, siis meil on raskusi," lisas Adamo.

Nelja kiiruskatse järel hoiab Theirry Neuville ajaga 39.32,4 ralli üldarvestuses kolmandat kohta, kuid on selgelt maas hetkel esikohal olevast Sebastien Ogier'st (Toyota; +27,2 sekundit) ja teisel kohal olevast Elfyn Evansist (Toyota; + 20,7 sekundit).

"Andsin taas endast kõik. Ei oska öelda, kust ajakaotus tuleb. Võimalik, et libedates kohtades," sõnas Neuville pärast neljandat kiiruskatset.

Ott Tänakut asendav Teemu Suninen on rallit alustanud rahulikult ning Adamo sõnul pole võistkond soomlasele kindlaid eesmärke andnud.

"Esiteks, ta [Suninen - toim.] pole kõige lihtsamas olukorras. Ta on sel hooajal pidanud mitu korda autot vahetama, mis pole lihtne ülesanne. Teiseks, teeolud on rasked ja meie autole pigem keerulised. Kui ta ralli lõpetab, siis see on kõigile hea. Me pole talle kindlaid eesmärke andnud," rääkis Adamo.