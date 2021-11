Tänak hooajast: auto saime küll kiireks, aga kõike ei suutnud välja ravida

Tänaku hinnangul võib tänavuse hooaja katkestamisi arvestades öelda, et tagasilööke oli palju. "Võrreldes konkurentidega suutsime siiski kogu hooaja vältel juhtida enim rallisid ja võita kõige rohkem kiiruskatseid. Hyundai saime küll enda jaoks kiireks, aga jäi asju, mida me ei suutnud välja ravida," ütles Tänak. "Oma jälje jättis siinkohal kindlasti ka COVID-i periood, mis limiteeris tugevalt meie esimest aastat uues meeskonnas."

Kuigi hooaja viimane etapp Monzas jääb Tänakul vahele, siis Rally1 auto arendustöö käib täie hooga. "Just tulime tagasi kruusatestilt ja sel aastal on neid sessioone veel omajagu ees ootamas. Novembri lõpust jõuludeni saab testimine olema kindlasti iganädalane töö. Sellisel üleminekuajal soovid, et kuu pikkus oleks vähemalt 70 päeva," ütles ta.

Varem on tundunud, et eestlane on uue auto suhtes pigem kriitiline. "Väga head tööd on tehtud auto turvalisusega, aga sportlasena ma loomulikult lootsin näha kergemat ja mängulisemat autot. Ekstra kaal muudab autod laisemaks, mistõttu mängulisus kindlasti väheneb. Lõpuks panevad insenerid need autod ikkagi kiiresti sõitma, selles ei pea kahtlema, aga see võtab veel aega," sõnas Tänak.

Arvestades, et uuel hooajal algab kõik puhtalt lehelt, siis algus saab Tänaku arvates olema huvitav ja regulatsioonide tõttu ei ole kellelgi eeliseid. "Selline olukord on alati põnev, aga hetkel oleme väga tegusad selles osas, mis puudutab auto arendustegevusi ja eks ta läheb niimoodi välja kuni Monte Carlo ralli testikatse päevani," tõdes ta.

Monza rallilt puudumist kommenteeris Tänak, et ta on tänulik fännide ja toetajate mõistvale suhtumisele. "Avalik tähelepanu ei ole antud olukorras kohane ja täname kõiki osapooli senise privaatsuse eest. Hetkel on minu jaoks oluline täita kohustusi oma perekonna ees, aga olen sellegipoolest iga päev seotud uue auto arendustegevustega ja täielikult fokusseeritud 2022. aastale, kuid teen seda lähiajal lihtsalt kodust," lisas Ott Tänak.

Täispikka intervjuud Ott Tänakuga saab lugeda Betsafe'i blogist.