Tänak uue Hyundai prototüübist: turvapuur, millel rattad all ja plastik ümber

"See on olnud nii eriline projekt ja ma ütleksin, et esimest korda ajaloos pole see päriselt auto," lausus Tänak väljaandele DirtFish. "Lihtsalt tükk turvapuuri, millele paned rattad alla ja plastiku ümber."

"Nii et on see väga erinev väljakutse nii kuttidele kui ka inseneridele, palju on tarvis õppida ja saame siit palju kogemusi," jätkas eestlane. "Õpime samm-sammult."

Uue hooaja esimese etapini Monte Carlos jääb vähem kui kolm kuud. Konkurentide Toyota ja Fordi arendustöö on sujunud ilmselt libedamalt. Hyundai pealiku Andrea Adamo sõnul on põhiline tagada masina vastupidavus.

"Me alustasime teistest hiljem, nii et otsime Monte Carloks teist teed," lausus itaallane. "Mõtleme, et rohkem kui kunagi varem peab sellistel autodel jätkuma vastupidavust. Oleme sel aastal juba valusal moel tunda saanud, et töökindluseta rallit ei võida."

"Nii et usume õppimisprotsessi ja seetõttu tegime hetkel ka selle prototüübi - ja see oli tõesti vaid prototüüp. Püüda võtta viimast autost, mis on kaugel sellest, millega stardime Monte Carlos ja mida hakkame testima kümne päeva pärast, oleks olnud hea, aga natuke ka ajaraisk."

Adamo selgitas oma lähenemist: "Minu jaoks on tähtis saada sellest kätte võimalikult palju, et teha uus auto korralikult. See on meie jaoks kõige tähtsam eesmärk."

Monte Carlo ralli on kavas 20.-23. jaanuarini. Tänavu jääb sõita veel vaid Monza ralli, mis peetakse 18.-21. novembril.