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Suurorg kerkis Poolas taas üleplatsimeheks

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Kasper Suurorg tegi Poola kõrgliigas järjekordse tugeva esituse, kui aitas oma koduklubi Gdynia 84:72 võiduni Slupski Czarni üle. Heiko Rannula ja Markus Ilveri leivaisa Varssavi Legia pidi aga kaotusega leppima.

Gdynia võitis jätkuvalt võiduta Slupski vastu võõrsil avapoolaja kuue punktiga ning kuigi kodumeeskond jõudis teisel poolajal mitmel puhul viie punkti kaugusele, siis sellest lähemale aga mitte ning Gdynia teenis hooaja kolmanda võidu.

Taas kerkis üleplatsimeheks Suurorg, kes panustas võitu 20 punkti (visked väljakult 7/12, vabavisked 5/7), nelja resultatiivse söödu ning ühe lauapalliga. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel neli Gdynia meest. Suurorg on sel hooajal Poola kõrgliigas viie kohtumisega kogunud keskmiselt 19 punkti.

Heiko Rannula ja Markus Ilveri koduklubi Legia pidi Varssavi derbimängus tunnistama Dziki 92:77 paremust. Ilver viskas veerand tunniga kolm punkti, Legiat ei päästnud ka Arguster Danielsi 23 punkti. Nii Gdynial kui Legial on tabelis kolm võitu ja kaks kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

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