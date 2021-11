Tänak: hübriid tahab tarka lähenemist ja head strateegiat

"Elektrit on autos 80-90 kilo patareide jagu, saame ka elektrit salvestada, kuid eeskirjad on suhteliselt keerulised ja piiratud," ütles Tänak Betsafe'i videoblogis. "Kui suudame katse peal teatud hulga energiat salvestada, siis saame seda ka kulutada. Hetkel on kõik veel toores – regulatsioon hakkab küll paika saama, aga enda jaoks on vaja leida õiged viisid".

Tänak kirjeldas videos, et auto juures on palju muudetud. "Suurim muutus on auto turvapuur ja see on samm õiges suunas. Kõiges muus on tehtud pigem samm tagasi – kiiruse poolest, auto on raskem, veermikudetailid on raskemad, diferentsiaalid on lihtsamad ja palju asju piiratud." Rally1 autos ei ole enam diferentsiaali ja stabilisaatori valikuid ning asju on üldiselt lihtsustatud. Kuigi mootor on täpselt sama, on manuaalkäigukast viiekäiguline ning amordikäike on Tänaku sõnul sõidukis piiratud.

"Hübriid hakkab ikka omajagu sõidustiili mõjutama – tahab tarka lähenemist ja häid strateegiaid. Taustatöö hakkab olema olulisem kui siiani. Uus generatsioon ei ole enam see, et kellel on rohkem julgust, see on ka kiirem – pigem kes on kurvis aeglasem, võib sirge peal palju kiirem olla," ütles Tänak ning kinnitas, et autorallis saab olema huvitav periood.

Vaata videot Betsafe'i portaalist.