Ajalugu teinud Norrie võidutses Indian Wellsi turniiril

Cameron Norriest sai esimene britt, kes on võitnud Indian Wellsi tenniseturniiri. Norrie alistas finaalis 3:6, 6:4, 6:1 grusiini Nikoloz Basilashvili (ATP 36.).

Esimeses setis juhtis Norrie 3:1, aga Basilashvili sai mängu tagasi ja murdis kaks korda järjest briti servigeimi ning võitis 30 minutit kestnud esimese seti. Kolmandas setis päästis Norrie kolm murdepalli ning võitis lõpuks tund ja 51 minutit kestnud mängu.

"Ma ei suuda seda uskuda. Kui enne turniiri algust oleks mulle keegi öelnud, et ma võidan, siis ei oleks ma seda uskunud. See on imeline," ütles Norrie, kes esimese Briti mängijana pärast Andy Murray 2016. aasta võitu Pariisis, jõudis Masters-sarja turniiril finaali.

Norrie tõusis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale 16. positsioonile. Britt on tänavusel aastal võitnud 47 matši ja jõudnud kuus korda finaali. Aasta alguses asus ta edetabelis 74. kohal.