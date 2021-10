Nadal: ma ei tea, millal ma jälle mängin

Jalavigastuse tõttu hooaja varakult lõpetanud maailma kuues reket Rafael Nadal ütles, et ei tea, millal ta jälle tenniseväljakuile naaseb.

Hooaja alguses seljavigastusega kimpus olnud 20-kordne slämmivõitja pidi vahele jätma nii Wimbledoni kui Tokyo olümpia, enne USA lahtisi teatas ta, et on otsustanud jalavigastuse tõttu hooaja lõpetada. Viimati mängis ta augustikuus Washingtonis, kus piirdus kahe matšiga.

"Tahan sellest vigastusest korralikult paraneda," ütles 35-aastane Nadal, kes taastub enda kodusaarel Mallorcal. "Ma ei tea, millal jälle mängin. Näen iga päev palju vaeva, järgin hoolega mulle koostatud taastusraviplaani."

"Alati on asju, mida ei saa ise sajaprotsendiliselt kontrollida, aga enda peas on mul kindlad sihid ja usun, et kõik läheb nii nagu minema peab," lisas ta.