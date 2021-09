Operatsioonist taastuv Federer: tunnen end tugevalt

20-kordne suure slämmi turniirivõitja ja endine maailma esireket Roger Federer ütles usutluses Eurospordile, et Novak Djokovici ebaõnnestunud katse kalendriaasta jooksul neli suure slämmi turniir võita on täitsa võimalik. Šveitslane lisas, et taastumine tema hooaja lõpetanud operatsioonist läheb hästi.

Maailma esireket Novak Djokovic püüdis sel aastal ajalugu ning oleks saanud võiduga USA lahtiste finaalis slämmivõitude arvestuses enda 21. võidu ning ühtlasi lõpetanud kalendriaasta slämmi, võites kõik neli suure slämmi turniiri aasta jooksul. Djokovic kaotas finaalis aga venelasele Daniil Medvedevile.

Federer on samuti kalendriaasta peale kolm slämmiturniiri võitnud, aga 2004. aastal jäi puudu võit Prantsusmaa lahtistel. Ka Rafael nadal on lähedal olnud, kuid ei suutnud 2010. aastal Austraalia lahtistelt võitu tuua. Viimane mees, kes suutis ühe aasta sees võita kõik slämmiturniirid, oli austraallane Rod Laver, kes sai sellega hakkama 1969. aastal.

"Ma usun, et see võib kunagi veel juhtuda," ütles Federer. "Nägime just Novakiga, mina ja Rafa [Nadal] oleme väga lähedal olnud. Aga selle tegemiseks on sul õnne vaja. Sa vajad sihikindlust ja tugevust. Seepärast on see raske. Aga see on võimalik."

Šveitslane lootis aasta alguses, et saab end tagasi tippvormi pärast vigastusterohket 2020. aasta hooaega, aga Wimbleoni turniir jäi tema hooaja viimaseks ja 40-aastane läks põlveoperatsioonile.

Federer ütles, et põlv läheb iga päevaga aina paremaks. "Tunnen end päris hästi, arvestades, et asjad ei läinud nii nagu lootsin, et nad lähevad. Taastun hästi ja taastusravi läheb väga hästi. Mul ei ole tagasilööke olnud. Tunnen end tugevalt ja olen põnevil, et näha, mis veel ees ootab," ütles tennisist.

20-kordne slämmiturniiri võitja ütles, et eelmise aasta kogemus vigastusest taastumisega tegi sel aastal taastumise lihtsamaks. "Olin isegi üllatunud, kui lihtne taastumine minu jaoks on olnud, sest tean, et see pole kõigi lemmik asi, mida teha. Aga arvan, et pärast kõiki neid aastaid reisides oli tore mõnda aega perega kodus olla," ütles Federer.

Ta lisas, et tahaks võimalikult kiiresti väljakule naaseda, aga peab praeguse aeglase perioodi ajal kannatlik olema ja taasuma.