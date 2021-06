Nadal jätab Wimbledoni ja Tokyo olümpia vahele

Äsja Prantsusmaa lahtistel poolfinaalis hilisemale võitjale Novak Djokovicile kaotanud Nadal triumfeeris aprillis Barcelonas ja mais Roomas ning teatas sotsiaalmeedias, et tahab pikast ja nõudlikust liivahooajast puhata.

"See pole lihtne otsus, aga pärast oma keha kuulamist ja oma tiimiga konsulteerimist mõistan, et see otsus on õige," sõnas 20-kordne slämmiturniiri võitja.

"Mu eesmärk on oma karjääri pikendada ja jätkata kõrgeimal tasemel võistlemist," lisas Nadal.

35-aastane hispaanlane võidutses Wimbledoni slämmiturniiril 2008. ja 2010. aastal, samuti on ta kahekordne olümpiavõitja, kui triumfeeris 2008. aastal Pekingis üksikmängus ning 2016. aastal Rios paarismängus.