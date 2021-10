Kontaveit: olin küllaltki kindel, et mul on eelis

"Olin tõesti küllaltki kindel, et mul on täna eelis. Tundsin, et pigem kontrollisin mina mängu. Seda tundsin juba üsna mängu alguses," rääkis Kontaveit pärast mängu Delfile.

"Arvan, et tegin korraliku esituse. Olin agressiivne ja kui võimalused tekkisid, kasutasin need ära. Täitsin mänguplaani hästi. Lõin palle õigesse kohta ja panin vastase liikuma," lisas ta.

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi tuneeslanna Ons Jabeur'iga (WTA 14.), kes alistas venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 151.) 6:2, 6:2. Kontaveidi kohtumine Jabeur'i vastu toimub neljapäeval.

"Jabeur'i vastu mängisin alles hiljuti Cincinnatis ja tema mängu tean küllaltki hästi," lisas Kontaveit.