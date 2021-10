Zverev alistas Murray ja pääses kaheksandikfinaali

Indian Wellsi turniiri kolmanda ringi kohtumises alistas Alexander Zverev 6:4, 7:6 tulemusega Andy Murray. Zverev sai oma karjääri esimese võidu Murray üle, varasemalt on sakslane Murray'lt saanud kolm kaotust. Järgmises ringis kohtub Zverev prantslase Gael Monfilsiga (ATP 18.), kes alistas 7:5, 6:2 tulemusega Kevin Andersoni (ATP 69.).

No win, but so good to see @andy_murray back at this level #BNPPO21 pic.twitter.com/41GiyeJSLZ