ATP uurib koduvägivalla süüdistusi Alexander Zverevi suhtes

Meeste tennise organisatsioon (ATP) teatas esmaspäeval, et on alustanud uurimise maailma neljanda reitinguga tennisisti Alexander Zverevi suhtes, keda süüdistatakse koduvägivallas.

Zverevi vastu esitas süüdistuse tennisisti endine tüdruksõber Olga Šarõpova, Zverev ise eitab süüdistusi.

ATP uurib konkreetselt ühte intsidenti, mis leidis aset 2019. aastal Shanghai Mastersi turniiri ajal. Nimelt väitis Zverevi endine tüdruksõber Olga Šarõpova, et Zverev füüsiliselt ründas teda, lükates Šarõpova vastu vannitoa seina ja haaras tema kõrist.

ATP märkis oma pressiteates, et Zverevi suhtes ärgitas neid uurimist alustama Sõltumatu Kaitseraport (Independent Safeguarding Report), mida tänavuse hooaja alguses ATP eestvedamisel koostama hakati. Raportis tehti ettepanekuid, kuidas tagada, et kõik profitennises tegutsevad täiskasvanud ja alaealised oleksid väärkohtlemise eest kaitstud.

"Tunnistame organisatsioonina vajadust teha rohkem selle nimel, et kõik profitennisega tegelevad inimesed tunneksid end turvaliselt ja kaitstuna. Oleme pühendunud järgmistele vajalikele sammudele ning anname aru, et sellised protsessid ei toimu üleöö," kommenteeris raportit ATP tegevjuht Massimo Calvelli.

Samuti lisas Calvelli, et Zverevi suhtes tehtud süüdistused on ATP hinnangul tõsised ning organisatsioonil on kohustus süüdistusi uurida.