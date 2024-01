Tennise olümpiavõitja astub Saksamaal kohtu ette

Tokyo olümpiavõitja endine tüdruksõber Olga Šarõpova andis 2020. aastal intervjuu Venemaa väljaandele Tšempionat ja rääkis, et Zverev ründas teda aasta varem USA lahtiste ajal. Seejärel andis ta pikema intervjuu USA ajakirjale Racquet, kus avaldas teisigi juhtumeid, kus Zverev oli teda väidetavalt rünnanud.

2023. aasta alguses teatas meeste profitennise katuseorganisatsioon (ATP), et nende tellitud uurimine Zverevi suhtes ei toonud esile tõendusmaterjali ning uurimine lõpetati.

Eelmise aasta suvel tuli uue lähisuhtevägivalla süüdistusega lagedale tennisisti tütre ema Brenda Patea, kelle väitel lükkas Zverev ta tüli käigus vastu seina ja kägistas teda. Mullu oktoobris määras Berliini kohus Zverevile karistuseks 450 000 euro (492 700 dollarit) suuruse trahvi.

Sellega aga lugu ei piirdunud, sest Saksamaal võib kergemate kuritegude puhul anda karistusotsuse, kui kohtunik leiab, et juhtum ei õigusta kohtuprotsessi. Süüdistatav saab süütuse presumptsioonile viidates otsust vaidlustada, mistõttu tuleb Zverev taas kohtupinki.

Kohtu pressiesindaja Lisa Jani ütles Deutsche Wellele saadetud avalduses, et Zverev ei pea tingimata kohtusse kohale ilmuma, kuid kohtunik võib teda kohustada ütlusi andma. Jani lisas, et kohus võib süüdimõistmise korral karistada Zverevit kuni viie aasta pikkuse vangistusega. Samas nentis Jani, et tennisetähe vangiminek on "väga ebatõenäoline".

Zverevi advokaadid nimetasid oktoobrikuist otsust "skandaaliks", lisades, et "õiglasest kohtumõistmisest ei saa juttugi olla". Ühtlasi seadsid Zverevi esindajad kahtluse alla kohtuekspertiisi usaldusväärtuse.

Zverev ise on aeg-ajalt süüdistusi meediale kommenteerinud. "Igaüks, kellel on vähegi normaalne IQ-tase, teab, et see kõik on täielik jama," ütles tennisetäht novembrikuus.

Kuna ATP pole Zverevit sanktsioneerinud, on sakslasel lubatud süüdistustest hoolimata võistlemist jätkata. Hetkel viibib Zverev Austraalias, kus toimub aasta esimene slämmiturniir. Zverev alustab turniiri teisipäeval, kui kohtub avaringis kaasmaalase Dominik Koepferiga.