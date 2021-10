Järjekordne UFC võitleja vahistati koduvägivalla süüdistuse alusel

Eelmisel nädalavahetusel vahistasid Florida politseinikud 28-aastase Luis Pena, keda süüdistatakse oma elukaaslase vägivaldses peksmises ja olukorda sekkuda üritanud naise peksmises.

Politseiraporti kohaselt peksis Pena nii oma elukaaslast kui ka teist ohvrit mitmete rusikahoopidega ja tekitas tõsiseid vigastusi. Pena on alates juunist juba kahel varasemal korral vahi alla võetud koduvägivalla süüdistuste alusel.

Teisipäeval teatas UFC president Dana White, et organisatsioon on otsustanud lõpetada Luis Pena lepingu. "See on väga karm juhtum. Ma ei tea, kas te olete politseiraportit lugenud, aga me [UFC - toim.] pidime tegutsema," kommenteeris White.

Pena pole ainukene UFC võitleja, keda on viimase kuu jooksul süüdistatud koduvägivallas. Septembri lõpus vahistati koduvägivalla süüdistuste alusel endine UFC kergraskekaalu meister Jon Jones. Eelmisel nädalal vahistati sama süüdistuse alusel ka UFC kuulsuste halli kuuluv Chuck Liddell.