Euroopa ei jätnud Laver Cupil ülejäänud maailmale sõnaõigust

Avapäeva järel 3:1 edu haaranud Euroopa võitis teisel päeval kõik neli matši ning ka viimase võistluspäeva esimese mängu, minnes nii 14:1 juhtima.

Esmalt alistas Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 Nick Kyrgiose, Alexander Zverev oli 7:6 (5), 6:7 (6), 10:5 üle John Isnerist, Daniil Medvedev 6:4, 6:0 Denis Shapovalovist ning Andrei Rubljov - Tsitsipas 6:7 (8), 6:3, 10:4 Isner - Kyrgiosest.

Pühapäevases avamängus alistasid Rubljov - Zverev 6:2, 6:7 (4), 10:3 Reilly Opelka - Shapovalovi ning 14:1 kaotusseisu ei ole maailma tiimil kolme matšiga enam võimalik tagasi teha.

Another chapter in the dynasty is written.@AndreyRublev97 and @AlexZverev defeat Opelka and Shapovalov, 6-2 6-7(4) 10-3 to claim Team Europe's fourth #LaverCup title. pic.twitter.com/FRG2fIkBgi