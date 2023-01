ATP: me ei leidnud tõendeid, et Zverev oleks enda tüdruksõpra ahistanud

Meeste profitennise katuseorganisatsioon ütles, et nende tellitud uurimine koduvägivallas süüdistatud endise maailma teise reketi Alexander Zverevi suhtes on lõppenud ja mingi karistus Saksmaa tennisisti ees ei oota, kuna uurimisel ei leitud piisavalt tõendeid.

2020. aasta sügisel andis Zverevi endine tüdruksõber Olga Šarõpova intervjuu Venemaa väljaandele Tšempionat ja rääkis, et Zverev ründas teda aasta varem USA lahtiste ajal. Seejärel andis ta pikema intervjuu USA ajakirjale Racquet, kus avaldas teisigi juhtumeid, kus Zverev oli teda väidetavalt rünnanud.

Zverev on süüdistusi kogu aeg eitanud, kuid 2021. aasta oktoobris algatas ATP ametliku uurimise, öeldes, et süüdistused on piisavalt tõsised. ATP teatas nüüd, et uurimise viis läbi The Lake Forest Group (LFG) ja uurimist juhtisid G. Michael Verden ning Jennifer Mackovjak, kes on litsentseeritud eradetektiivid ja neil on kahepeale üle 60 aasta kogemusi.

"Läbiviidud ulatusliku sõltumatu uurimise käigus ei leitud piisavalt tõendeid, kinnitamaks talle esitatud süüdistusi koduvägivallas. Selle tulemusena ei oota Zverevit ATP-lt mingi karistus," seisis ATP teates.

ATP sõnul keskendus nende uurimine peamiselt süüdistustele, et vägivallatsemine leidis aset mitme ATP turniiri ajal nii Shanghais, Monacos, New Yorgis kui Genfis. "LFG viis läbi mitmeid intervjuusid, teiste seas nii Šarõpova kui Zvereviga ning lisaks veel 24 inimesega, muuhulgas pereliikmete, sõprade, tennisistide ja muude ATP Touriga seotud isikutega," oli ATP pressiteates. "Lisaks uuriti Šarõpovalt ja Zverevilt saadud materjale, nende seas sõnumeid, helifaile ja pilte. LFG vaatas läbi ka Shanghai turniiriga seotud dokumendid, kolmandatest isikutest tunnistajate esitatud dokumendid ja avalikud dokumendid, sealhulgas sotsiaalmeedia postitused ja ajakirjanduse teated."

ATP teatel kestis LFG uurimine 15 kuud. "Usaldusväärsete tõendite ja pealtnägijate puudumisel ning Šarõpova ja Zverevi ning teiste intervjueeritavate vastuoluliste ütluste tõttu ei suutnud uurimine kinnitada, et süüdistused koduvägivallas on tõesed ega tuvastada, et ATP reegleid oleks rikutud," seisis ATP teates.

Katuseorganisatsioon lisas, et kui peaks ilmnema uusi asitõendeid või mõni kohtumenetlus paljastab ATP reeglite rikkumise, võib Zverevit siiski distsiplinaarkaristus ees oodata. ATP kinnitas, et Zverev on järjekindlalt süüdistusi eitanud ning toetanud ATP uurimist.