Zverev pikendas võiduseeria 16-mänguliseks, Djokovic samuti edasi

Zverev on viie matši jooksul servinud 83 ässa ja teinud vaid 15 topeltviga. Veerandfinaali kohtumises võitis ta 82 protsenti oma esimese servi punktidest.

"Servi peale olen kõige rohkem aega kulutanud, ma pean seda kõige rohkem harjutama," sõnas Zverev. "Mul on tunne, et kui ma teen palju tööd ja õigeid asju, siis see tuleb lõpuks välja. Võibolla just praegu on see hetk. "

Zverevi jaoks on see neljas poolfinaal viimase seitsme mängitud suure slämmi turniiri jooksul.

Novak Djokovic võitis oma veerandfinaalis 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 Matteo Berrettinit. See oli Djokovici 80 võit US Openil ning ta jagab sellega profitennise ajastul kolmandat kohta.

"See oli suurepärane matš, ma kulutasin väljakul palju energiat. Berretini on hea mängija ja alat, kui me vastamisi lähme on mäng väga tasavägine," ütles Djokovic pärast mängu.

"Suutsin esimese kaotatud seti unustada ja edasi minna. Viimased kolm setti olid parimad, mida sellel turniiril olen suutnud mängida."

Aasta esimesed kolm suure slämmi turniiri võitnud Djokovic on nüüd kahe võidu kaugusel kalendriaasta slämmist. Viimane mees, kes suutis ühe aasta sees võita kõik slämmiturniirid, oli austraallane Rod Laver, kes sai sellega hakkama 1969. aastal.

Djokovic ja Zverev kohtusid omavahel viimati Tokyo olümpiamängude poolfinaalis, mille võitis 1:6, 6:3, 6:1 Zverev. Hiljem krooniti Zverev olümpiavõitjaks.