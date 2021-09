Olümpiavõitja alistanud Kontaveit pääses Ostravas poolfinaali

Kontaveit alustas kohtumist suurepäraselt ja murdis olümpiavõitja servi neljandas ning kuuendas geimis, minnes avasetti 5:1 juhtima. Seejärel leidis Bencic uue hingamise ja murdis ise kaks korda järjest, tuues tabloole seisu 5:4, aga Kontaveit vastas viimaseks jäänud geimis omakorda murdega.

Kohe teise seti alguses kaotas eestlanna oma servi, aga murdis siis Bencici servi kahel korral ning võitis kohtumise teise matšpalliga 6:4, 6:3. Mäng kestis tund ja 15 minutit, Eesti esireket lõi kohtumise jooksul viis ässa.

Poolfinaalis läheb Kontaveit vastamisi maailma kümnenda reketi Petra Kvitovaga, kellel on turniiril teine asetus. Omavahel on varem mängitud seitse korda, Kontaveit on neist võitnud kaks mängu.

.

Enne mängu:

Kontaveit alistas Ostravas avaringis võitluslikus mängus 6:4, 6:4 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 37.), teises ringis näitas eestlanna suurepärast mängu ja oli 6:3, 6:4 parem 9. asetatud hispaanlanna Paula Badosast (WTA 27.).

Bencic oli avaringis vaba, teises alistas ta 6:2, 6:3 hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 36.).

Nii Kontaveit kui Tokyo olümpiavõitja Bencic püüavad enda hooaja neljandat poolfinaalikohta.

Omavahel on 25-aastane eestlanna ja 24-aastane šveitslanna naiste seas vaid korra mänginud ja see kujunes Kontaveidi jõudemonstratsiooniks – 2020. aasta Austraalia lahtiste kolmandas ringis alistas Kontaveit toona 6. asetatud Bencici kõigest 49 minutiga 6:0, 6:1.

2013. aastal olid nad vastamisi ka Wimbledoni noorteturniiri kolmandas ringis, siis jäi Bencic peale 6:4, 4:6, 6:2.

Alumise tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad 2. asetatud tšehhitar Petra Kvitova (WTA 10.) ja viimasel kuul heasse hoogu tõusnud šveitslanna Jil Teichmann (WTA 42.).