Kontaveit: nagu keegi teine oleks korraks minu asemel väljakule astunud

Kontaveit läks kohtumist 5:1 juhtima, kuid lubas siis olümpiavõitjal kolm järjestikust geimi võita. "Kõige rohkem nurisemisruumi ongi esimese seti lõpus, kus mul kadus fookus täiesti ära. Ma isegi ei tea, mis 5:1, 30:0 peal juhtus. Nagu keegi teine oleks korraks minu asemel väljakule astunud," vahendas Delfi Sport eestlanna sõnu.

Kontaveit lisas, et seisul 5:4 võttis ta uue reketi ning haaras taas mängu üle kontrolli. "Üldiselt arvan, et mängisin korraliku mängu, kui esimese seti lõppu mitte vaadata. Tähtsatel ja rasketel hetkedel, näiteks oma servigeimi 15:30 kaotusseisudes leidsin servi üles ja tõrjusin ka küllaltki hästi."

Poolfinaalis läheb Kontaveit vastamisi maailma kümnenda reketi Petra Kvitovaga, kellel on turniiril teine asetus. Omavahel on varem mängitud seitse korda, Kontaveit on neist võitnud kaks mängu.

Eestlanna ütles, et valmistub selleks, et publik on kindlasti Kvitova poolt. "Kindlasti tuleb keeruline mäng. Olen temaga päris palju mänginud. Saan lihtsalt endast parima anda ja lähen igal juhul võitlema," ütles Kontaveit.

Laupäevased mängud Ostravas algavad Eesti aja järgi kell 13.00. Kontaveidi ning Kvitova mäng on päeva kolmas ning algab tõenäoliselt kella 16.00 paiku.