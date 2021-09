Kontaveit loovutas maailma 10. reketile vaid neli geimi ja pääses finaali

Väga heas hoos Kontaveit näitas avasetis suurepärast mängu, lubas selgeid väsimuse märke näidanud Kvitovale vaid kümme punkti ning murdis ise kolmel korral, võites avaseti 26 minutiga 6:0.

Teises setis suutis kodupublikult innustust saanud endine maailma teine reket näidata tugevamat vastupanu, kuid kaotas viiendas geimis siiski servi. Kontaveidil oli seisul 5:4 kasutada matšpall ja kuigi Kvitova selle päästis, hoidis eestlanna järgmises geimis oma servi ning pääses tund ja 12 minutit kestnud mängu järel finaali.

Kontaveit tegi mängu jooksul vaid seitse lihtviga, Kvitova kontole kogunes neid aga 28. Eestlanna sooritas 18 äralööki tšehhitari 11 vastu.

"Mängisin väga hea mängu, olen väga rahul," ütleb Kontaveit. "Nagu igas teises kohtumiseski, üritasin enda mängu mängida, kõigi punktide nimel võidelda ja olla võimalikult järjepidev."

Finaalis läheb Kontaveit vastamisi vana tuttava, neljanda asetusega Maria Sakkariga: "tuleb väga raske mäng, ta on olnud väga heas vorims. Tunneme üksteist väga hästi. On tore tema vastu mängida ja loodan, et tuleb hea kohtumine."

Kohtumine on kavas teise poolfinaalina, esimene, kus lähevad vastamisi kõrgeimat paigutust omav poolatar Iga Swiatek (WTA 6.) ja 4. asetatud kreeklanna Maria Sakkari (WTA 12.), algab Eesti aja järgi kell 15. Seega eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Kvitova väljakule kella 16-17 vahel.

Enne mängu:

Kontaveit alistas Ostravas avaringis võitluslikus mängus 6:4, 6:4 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 37.), teises ringis näitas eestlanna suurepärast mängu ja oli 6:3, 6:4 parem 9. asetatud hispaanlanna Paula Badosast (WTA 27.). Veerandfinaalis alistas eestlanna valitseva olümpiavõitja, šveitslanna Belinda Bencici (WTA 11.) 6:4, 6:3.

Turniiril teisena asetatud Kvitova oli avaringis vaba. Teises ringis sai ta 6:1, 6:7 (4), 6:3 jagu läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Anastassia Potapovast (WTA 92.), seejuures juhtis Kvitova teises setis 4:2. Veerandfinaalis alistas Kvitova viimastel kuudel head mängu näidanud šveitslanna Jil Teichmanni (WTA 42.) 6:4, 6:4.

25-aastane Kontaveit ja 31-aastane Kvitova on varem omavahel mänginud seitsmel korral ja kahekordne Wimbledoni võitja Kvitova juhib mängudega 5:2. Seitsmest mängust kaks – seejuures just viimased kaks – on olnud turniiride otsustavates faasides ja need on võitnud Kvitova: 2019. aasta Stuttgardi finaalis jäi ta peale 6:3, 7:6 (2) ja tänavu Doha veerandfinaalis 6:3, 3:6, 6:2. Kontaveidi viimane võit Kvitova üle pärineb 2019. aasta algusest.

Kvitovale on see hooaja kolmas poolfinaal, senistest on tal kirjas üks võit ja üks kaotus. Kontaveit mängib tänavu neljandat korda poolfinaalis, esimesest kolmest pääses ta ka edasi finaali. Üldse on eestlanna karjääri jooksul 14 korral WTA turniiridel poolfinaali jõudnud ja võitnud neist üheksa. Enne USA lahtisi teenis ta Clevelandis karjääri teise WTA turniirivõidu, lisaks on ta tänavu jõudnud veel kahte finaali – veebruaris Austraalia lahtiste eelturniiril Melbourne'is (kus finaalmängu ajapuuduse tõttu ei mängitudki) ja suvel Eastbourne'is.

Vahepeal neljal järjestikusel turniiril avaringiga piirdunud Kontaveit on enda viimasest 11 matšist võitnud kümme, neist kaheksa settigi kaotamata.