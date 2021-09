Oliver Solbergi kaardilugeja läheb Katsuta paariliseks

Oliver Solberg teatas eelmisel nädalal, et tema kolm hooaega kestnud koostöö kaardilugeja Aaron Johnstoniga on lõppenud. "Pärast kolme imelist aastat oleme otsustanud eraldi edasi minna. Meil on koos väga palju häid mälestusi," ütles Solberg.

Johnston liitub Soome ralliks hoopis Toyota piloodi Takamoto Katsutaga, kelle tavapärane kaassõitja Dan Barritt taastub seljavigastusest ja tema asendaja Keaton Williams naases Inglismaale, et perekonnas tekkinud olukorraga tegeleda.

"Võistlen Soome rallil koos Aaron Johnstoniga ja olen väga põnevil," teatas Katsuta teisipäeval. Jaapanlane tänas enda seniseid kaardilugejaid ning ütles, et nõustub ja austab Williamsi otsust koju naaseda.

"Elu võib keeruline olla, aga nõustun ja austan tema otsust täielikult, loodan teda varsti taas ralliautos näha," lisas Katsuta.

Eelmisel nädalal teatas M-Spordi piloot Adrien Fourmaux, et et vahetab samuti kaardilugejat ning Renaud Jamoul tema kõrval enam ei jätka. Nädalavahetusel teatas prantslane, et Soome ralliks istub tema kõrvale kaasmaalane Alexandre Coria.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 30. septembril, kui algab Soome ralli.