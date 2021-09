Oliver Solberg vahetab enne Hispaania rallit kaardilugejat

Hispspaania rallil Hyundai roolis sõitev Oliver Solberg teatas, et tema kolm hooaega kestnud koostöö kaardilugeja Aaron Johnstoniga on lõppenud.

Johnston ja Solberg sõitsid sel aastal koos ka Keenia MM-rallil, kus nad katkestasid.

"Pärast kolme imelist aastat oleme otsustanud eraldi edasi minna. Meil on koos väga palju häid mälestusi," ütles Solberg.

Sellel nädalal on see teine kaardilugejate vahetust puudutav uudis, sest M-spordi piloot Adrien Fourmax teatas kolmapäeval, et tema kõrval ei jätka enam Renaud Jamoul.

Arktika rallil Andis Johnston positiivse koroonaproovi ning seal asendas teda Seb Marshall.

Veel ei ole teada, kes Johnstoni asendama hakkab.