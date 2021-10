Katsuta teeb ka järgmisel aastal Toyota koosseisus kaasa täishooaja

"Takamoto Katsuta jätkab enda arengut järjekordse täishooajaga autoralli MM-sarjas 2022. aastal, sõites uhiuue Toyota hübriidautoga GR Yaris WRC Rally1," teatas Toyota enda pressiteates.

2019. aasta hooaja lõpus WRC-debüüdi teinud 28-aastane Katsuta on sel hooajal kahel korral saanud neljanda koha, Keenia rallil teenis ta enda esimese pjedestaalikoha, lõpetades teisena. MM-sarja üldarvestuses on jaapanlane praegu seitsmes.

Katsuta hakkab sõitma uues tiimis, Toyota GAZOO Racingu alla kuuluvas TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Next Generation ning tema kaardilugejaks saab Aaron Johnston. Kolm aastat oli Johnston Oliver Solbergi kaardilugeja, kuid nende teed läksid lahku tänavu septembris ja viis päeva hiljem teatati, et ta istub Soome rallil Katsuta kõrvale.

"See hooaeg on minu jaoks väga hea olnud, tulemused läksid üha paremaks ja lõpuks jõudsin Keenias pjedestaalile. Pärast seda on natuke keerulisem olnud, aga õpin rasketest olukordadest väga palju," ütles Katsuta. "Ootan juba järgmist aastat ja uue generatsiooni autot, kindlasti on see väga põnev ja ka paras väljakutse."