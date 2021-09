Adrien Fourmaux vahetab kaardilugejat

M-spordi piloot Adrien Fourmaux andis kolmapäeval sotsiaalmeedias teada, et vahetab kaardilugejat ning Renaud Jamoul tema kõrval enam ei jätka.

"Pärast kolme aastat partnerlust oleme läinud eraldi teid. Meil on koos olnud imeline teekond! Tänan, et olid minuga mu rahvusvahelisel debüüdil ning võtsid vastu noore ja vihase sõitja kaardilugeja koha. Tänan sind nende hetkede eest," kirjutas Fourmaux enda postituses.

Adrien Fourmaux ja Renaud Jamoul on koos sõitnud alates 2019. aastast, kui nad alsutasid WRC 2 sarjas. Nende parim tulemus koos on viies koht, milleni nad jõudsid nii Horvaatias kui ka Keenias. Keenias said nad ka karjääri esimese WRC katsevõidu. Kreeka ralli lõpetasid nad seitsmendal kohal.

Veel ei ole teada, kes tema uueks kaardilugejaks saab.

Tänavu on WRC sarjas kaardilugejaid vahetanud juba ka Thierry Neuville, Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet ja Dani Sordo.