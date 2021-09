Hyundai rallisõitja tegi Soome ralli eel avarii

20-aastane Solberg põrkas rajal kokku vastu sõitnud kaubikuga, vahendab ralliportaal DirtFish.

Õnnetuses keegi vigastada ei saanud ning Solberg sai asendusautoga sõitu jätkata.

Solberg sõidab Soome rallil esmakordselt koos kaardilugeja Craig Drew'ga. Eelneval kolmel aastal oli Solbergi kaardilugejaks Aaron Johnston.

Soome ralli algab 1. oktoobril ja kestab kuni 3. oktoobrini.

