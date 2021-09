Djokovic võttis revanši ja lõpetas Zverevi võiduseeria

Poolfinaalis kohtunud kalendriaasta slämmi jahtiv serblane Novak Djokovic ning maailma edetabelis neljandal kohal asetsev sakslane Alexander Zverev heitlesid Tokyo olümpiamängude poolfinaali taaskohtumises natuke üle kolme ja poole tunni ning Djokovic sai olümpiamängude eest sakslaselt revanši. Muuseas murdis serblane ka Zverevi 16-mängulise võiduseeria, mida sakslane olümpiamängudest alates nautinud on.

Tokyo olümpiamängude kuldmedalist Zverev alustas öösel vastu laupäeva toimunud matšis hästi ning võitis tasavägiselt kulgenud avasetis seisult 4:4 kaks järjestikust geimi. Teises setis vastas Djokovic võimsalt ja võitis esimesed kolm geimi, misjärel ta enam Zverevit mängu ei lasknud ja realiseeris 6:2 setivõidu.

Järjekordselt tasavägises kolmandas setis liikusid mehed taas punkt-punktile, aga peale jäi lõpuks siiski Djokovic, kes võttis seisult 4:4 kaks geimivõitu järjest. Geimivõitu vajav sakslane asus neljandas setis 3:1 juhtima ning ei andnud enam edu käest, realiseerides 6:4 setivõidu ning viis Djokovici esimest korda sel US Openil otsustavasse viiendasse setti.

Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva rekordilist 21. suure slämmi turniirivõitu jahtiva minev Djokovic alustas otsustavas setis lausa viie järjestikuse geimivõiduga ning kindlustas finaalipääsme 6:2 setivõiduga.

Aasta esimesed kolm suure slämmi turniiri võitnud Djokovic on nüüd vaid ühe võidu kaugusel kalendriaasta slämmist. Viimane mees, kes suutis ühe aasta sees võita kõik slämmiturniirid, oli austraallane Rod Laver, kes sai sellega hakkama 1969. aastal.

Serblane ütles, et enam ei saa tagasi hoida. "Kohtlen järgmist matši nagu see oleks mu karjääri viimane. Panen sellesse enda südame, hinge, keha ja pea, et võita," ütles Djokovic.

Daniil Medvedev lülitas tähelendu tegeva Felix Auger-Aliassime konkurentsist

Meeste üksikmängu teises poolfinaalis läksid vastamisi maailma edetabelis teisel kohal asetsev venelane Daniil Medvedev ning suurepärast turniiri teinud 21-aastane Felix Auger Aliassime, kellest sai esimene 21. sajandil sündinud meesmängija, kes on jõudnud suure slämmi turniiril poolfinaali.

Paraku 21-aastase Kanada tennisisti teekond USA lahtistel lõppes, kui Medvedev ta kindlalt 3:0 (6:4, 7:5, 6:2) poolfinaalis alistas.

Medvedev ja Auger-Aliassime alustasid reede õhtul tasavägiselt, aga avasetis pani seisult 3:3 venelane enda paremuse maksma ja realiseeris kolme järjestikuse geimivõiduga setivõidu. Natuke alla tunni kestnud teises setis pääses 21-aastane kanadalane 5:2 juhtima, kuid 25-aastane venelane päästis kaks setipalli ja ronis kaotusseisust välja, et realiseerida 7:5 setivõit. Kolmandas setis ei võtnud Medvedev jalga pedaalilt ja asus 5:1 juhtima, misjärel kindlustas 6:2 setivõiduga kohtumise Djokoviciga.

Djokovic ja Medvedev on kohtunud kaheksal korral ning seerias juhib viis-kolm serblane. Viimati mängisid mehed sel aastal Austraalia lahtiste finaalis, kus peale jäi Djokovic.