USA lahtiste võitja selgitavad teismelised suurüllatajad

Raducanu teekond finaali on olnud muinasjutuline, 18-aastane britt on esimene kvalifikatsiooniringist alustanud naistennisist, kes on jõudnud USA lahtistel finaali. Märkimisväärsemaks teeb Raducanu finaali jõudmine asjaolu, et teismeline pole jätkuvalt terve turniiri jooksul kaotanud ühtegi setti, nii kvalifikatsiooniringides kui ka põhiturniiril.

Ühtlasi sai Raducanust esimene briti naistennisist 53 aasta jooksul, kes on USA lahtistel jõudnud finaali. Viimati tegi seda 1968. aastal Virginia Wade.

Finaalis kohtub Raducanu teise noore talendiga, 19-aastase Leylah Fernandezega (WTA 73.), kes alistas poolfinaalis valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.) tulemusega 7:6, 4:6, 6:4.

Kanadast pärit Fernandez on oma teekonnal finaali alistanud ka tiitlikaitsja Naomi Osaka, 2016. aasta USA lahtiste võitja Anqulique Kerberi ja turniiril viienda asetusega mänginud Elina Svitolina. Ühtlasi alistas Fernandez USA lahtiste teises ringis Kaia Kanepi.

Naiste finaal mängitakse Eesti aja järgi laupäeval kell 23.