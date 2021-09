Margus Uba: Djokovic võidab 25 suure slämmi turniiri

"Üllatav kindlasti polnud, et need kaks meest jõudsid US Openil finaali. Kui vaadata nende vahelisi kohtumisi varasemalt, siis jah võitja on üllatus, aga kui vaadata eilset finaali ja võrrelda, kuidas mängis Djokovic ja kuidas Medvedev, siis lõpptulemus oli igati õiglane. Medvedev oli eile platsil teravam ja parem mängija," sõnas tenniseekspert Margus Uba.

Mida siis Medvedev paremini tegi, kas kõike?

"Ma ütleks, et Medvedev mängis oma taseme välja, aga Djokovic jäi oma tasemest väga kaugele. Kas ikkagi Djokovici mõjutas see teadmine, et see on tema elu tähtsaim mäng? Medvedev mängis lihtsalt enda kolmandat suure slämmi finaali ja ta oli ka väga heas vormis. Samamoodi arvati enne Austraalia lahtiste finaali, et Medvedev on suuteline Djokovici üllatama, aga sellel päeval oli just Medvedevi mängu vorm alla igasugust arvestust, kui räägime sellest tasemest mida on vaja suure slämmi finaalis, et Djokovici alistada, aga eile oli kõik vastupidi. Medvedevi puhul võib-olla seal kolmanda seti lõpus esimesi matš palle mängides need topeltvead näitasid pisut et ka temal on närvid ja, et ta on inimene. Kokkuvõtteks igati fantastiline esitus ja ta oli seda võitu väärt."

Novak Djokovic selle turniiri vältel neid esimesi sette oli kaotanud varemgi. Mis siis nüüd oli teistmoodi, et ta ei saanudki enda mängu käima?

"Eks alati iga mängija mängib nii hästi kui vastane tal laseb mängida. Esimestes ringides ta läks väljakule võib-olla liiga vähe keskenduna või mida iganes, aga jah viis viimast kohtumist ta avaseti kaotas. Lihtsalt Medvedev oli finaalis nii hea, et mängis samamoodi edasi ka teise ja kolmanda seti ja ei lasknud Djokovici pildile."

Kas Djokovici jaoks võis olla harjumatu, et terve publik tema poolt oli? Võib-olla on ta harjunud mängima nii, et publiku tahtmise kiuste nagu võidab neid mänge. Eile tundus küll, et kogu publik oli tema poolt.

"Kui vaadata Djokovici käitumist terve selle turniiri vältel. siis seal eelmistes ringides ta juba väga varajases faasis küttis publiku üles ja kutsus endale kaasa elama. Eks see oli ka juba kindlasti turniiri alguses ja pärast Wimbledoni võitu on ta ise ka igapäev mõelnud, et teeb selle kalendriaasta slämmi ja enne Tokyot tahtis teha ta ju ka kuldse slämmi, mida meeste tennises pole veel keegi teinud. Kindlasti need jätavad oma jäljed. Pealegi veel, kui lähed finaali mängima ja oled favoriit, aga vastane teeb sinust kõike palju paremini, siis loomulikult mängu käigus sa üritad enda mängu muutuse tuua, aga vastane ei lase sul mängu muuta, vaid mängib stabiilselt sama hästi edasi nagu alguses Medvedev alustas, siis isegi Djokovici sugune mängija oli relvitu."

Rääkides veel korra Djokovici käitumisest, siis vaatama sellele finaali kaotusele, siis see mängu lõpp oli ka tema jaoks ka suur kergendus. Just selle kalendriaasta ja kuldse slämmi tõttu.

"Seda ma ei usu, ma arvan seal lõi välja ka see, et kolmanda seti keskel sai ta aru, et ega tal pääsu pole ja lihtsalt suutis kolmanda seti jooksul endale selle maha müüa, et ta finaalis Medvedevit ei suuda võita. Valmistus mingil määral alateadlikult ette. milline saab olema käepigistus ja õnnitlemine ning milline saab olema tema sõnavõtt nii pressikonverentsil kui ka autasustamistseremoonial. Ma arvan, et see oli Djokovicile palju raskem alla neelata, kui ta välja näitas. Jällegi ei tulnud seda kalendriaasta slämmi ja Nadal, Federer ja Djokovic on endiselt 20 suure slämmi võidu peal. Kui me vaatame, kui heas vormis on Djokovic ikka veel ja vaatame, milline on Federeri vanus ja Nadali mänguvorm, siis mul ei kahtle, et Djokovic saab kätte oma 21 ja 22 suure slämmi võidu ja miks mitte ei või tema oma karjääri lõpetada 25-26 võiduga. Julgen mürki võtta, et kui need kolm meest karjääri lõpetavad on Djokovicil kõige rohkem slämmivõite ja ta on läbi aegade kõige edukam meestennisist."