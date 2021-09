Sakkari alistas USA lahtiste veerandfinaalis Pliškova

Prantsusmaa lahtistel samuti poolfinaali jõudnud Sakkari alistas veerandfinaalis maailma neljanda reketi Karolina Pliškova 6:4, 6:4 ning pääses karjääris teist korda suure slämmi turniiril finaali.

26-aastane Sakkari on esimene Kreeka naistennisist, kes on US Openil jõudnud poolfinaali. Sakkari võit Pliškova üle on tema kolmas järjestikune võit esikümnemängija üle.

"Pärast Prantsusmaa lahtiste poolfinaali jõudmist teadsin, et suudan seda uuesti teha. Ma arvan, et mul oli üks raskemaid loose sellel turniiril. Ma pidin väga hästi mängima, et siia jõuda. Nii heade mängijate võitmine annab mulle palju enesekindlust," ütles Sakkari

Poolfinaalis kohtub ta noore Emma Raducanuga.

"Ta on turniiril uus mängija ja ma ei tea temast palju. Loomulikult mängib ta oma elu turniiri. Ta väärib kohta siin ja on võitnud kõik matšid," rääkis Sakkari poolfinaali vastasest.

"Ma ei peaks ennast favoriidiks. Ma arvan, et kõigil on võrdsed võimalused jõuda finaali. Me kõik oleme põhjusega siin, sest me mängime hästi. Ma olen väga elevil, et saan mängida sellel aastal teist korda poolfinaalis."