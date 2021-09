Mark Lajal alustas USA lahtiste nooreturniiri raske võiduga

Avaringis vaba olnud 18-aastane Lajal (ITF-i juunioride edetabeli 13.) sai teises ringis tund ja 44 minutit kestnud kohtumises 6:2, 4:6, 6:3 jagu 15-aastasest ameeriklasest Alexander Razeghist (290.).

Teine sett kulges võrdselt kuni seisuni 4:4 ja siis õnnestus Razeghil murre kätte saada ja sett 6:4 võita. Otsustavas setis asus Razeghi 3:1 juhtima, kuid Lajal võitis siis viis geimi järjest.

Lajal servis seitse ässa ja tegi viis topeltviga, Razeghi sai kirja ühe ässa ja kuus topeltviga. Äralöökidest teenis Lajal 31 ja Razeghi 16 punkti, lihtvigu kogunes eestlasel 23 ja noorel ameeriklasel 25. Mängitud punktidest võitis Lajal 94 ja Razeghi 78.

Lajal realiseeris 18 murdevõimalusest kuus, Razeghil õnnestus kaheksast murdepallist ära kasutada neli.

Kolmandas ringis läheb Lajal vastamisi 6. paigutust omava 17-aastase ameeriklase Victor Liloviga (9.). Samuti avaringis vaba olnud Lilov pidi teises ringis pea kaks ja pool tundi vaeva nägema et alistada austraallane Philip Sekulic (56.) 7:6, (2), 4:6, 6:2.

Lajal ja Lilov on omavahel korra mänginud – tänavu kevadel Tšehhis Ricanys liival peetud noorteturniiril jäi Lajal teel turniirivõidule kolmandas ringis 6:3, 6:3 peale, seejuures on Lilov just liiva nimetanud enda lemmikväljakukatteks.

Serena Williamsi treeneri Patrick Mouratoglou akadeemias treeniv Lajal on tänavu võitnud kolm 1. kategooria ITF-i noorteturniiri, viimati vahetult enne USA lahtisi.

Koos makedoonlase Kalin Ivanovskiga tegi Lajal kaasa ka paarismängus, kus nad kaotasid avaringis tasavägises mängus 3:6, 6:4, 3:19 poolakatele Maks Kasnikowskile ja Aleksander Orlikowskile.