Mark Lajal kaotas USA lahtiste nooreturniiril

9. asetusega Lajal mängis kolmapäeval kolmanda ringi kohtumises 6. asetusega ameeriklase Victor Lilovi vastu. Tund ja neliteist minutit kestnud kohtumise kaotas Lajal tulemusega 2:6, 2:6.

Lajal ja Lilov on omavahel korra varem mänginud. Kevadel Tšehhis, Ricanys liival peetud noorteturniiril võitis Lajal kohtumise 6:3, 6:3. Lajal võitis ka Tšehhis peetud turniiri, mis on üks kolmest 1. kategooria ITF noorteturniirist, mille noor tennisist sel aastal on võitnud.