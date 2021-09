Maailma esireket Barty langes US Openil konkurentsist

Rogers võitis kaks tundi ja 11 minutit kestnud kohtumise 6:2, 1:6, 7:6 (5). Seejuures juhtis Barty otsustavas setis 5:2, aga Rogers võitis neli geimi järjest asus omakorda 6:5 ette. Barty viis seti kiiresse lõppmängu, mis kulges punkt-punkti heitlusena kuni 5:5-ni. Siis teenis Rogers esimese matšpalli, mille ta ka realiseeris.

"Tennises on see nõme, et iga päev keegi võidab ja keegi kaotab. Aga mõnikord pole kahju teatud inimestele kaotada. Kui mõelda Shelbyle ja tema iseloomule, siis tema on minu jaoks see inimene," ütles Barty.

"Ütlesin endale, et ma ei taha talle kaotada samamoodi nagu viiel eelmisel korral. Püüdsin natuke teistmoodi mängida," avaldas Rogers.

Mullu US Openil veerandfinaali jõudnud 28-aastane Rogers läheb sel korral kaheksandikfinaalis vastamisi 18-aastase briti Emma Raducanuga (WTA 150.). Alles teist korda slämmiturniiri põhitabelis mängiv tõusev täht jõudis ka teist korda 16 parema sekka. Esimest korda sai ta sellega hakkama kodusel Wimbledonil, kuid nüüd on Raducanu olnud erilises hoos – ta läbis kvalifikatsiooni settigi kaotamata ning on sama teinud ka põhiturniiril. Viimati oli ta koguni 6:0, 6:1 üle ühest tänavusest hooaja parimast mängijast, hispaanlanna Sara Sorribes Tormost (WTA 41.).

4. asetatud tšehhitar Karolina Pliškova alistas 6:3, 6:2 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 46.) ja läheb nüüd vastamisi tänavuste Prantsusmaa lahtiste finalisti, venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga. Turniiril 15. paigutatud Pavljutšenkova oli 6:1, 6:4 parem kaasmaalanna Varvara Gratšjovast (WTA 82.) ja jõudis kümneaastase vaheaja järel US Openil kaheksandikfinaali.

Eesti esinumbri Anett Kontaveidi alistanud 7. asetusega poolatar Iga Swiatek läheb järgmisena vastamisi värske olümpiavõitja, turniiril 11. paigutust omava Belinda Benciciga. Šveitslanna alistas kolmandas ringis 6:2, 6:4 ameeriklanna Jessica Pegula, kes oli 23. asetatud.