Kanepi alistanud Kanada tõusev täht lülitas ka tiitlikaitsja konkurentsist

Pärast tasavägist avageimi vahetasid Fernandez ja Osaka üpris kindlaid geimivõitusid kuni seisuni 5:5, misjärel Osaka noormängija servi murdis ja siis 7:5 setivõidu realiseeris. Fernandez ei lõpetanud südikat võitlust teises setis ning järjekordselt vahetasid naised geimivõitusid kuni seisuni 5:5. Seekord alustas murdmist Fernandez, aga Osaka vastas omakorda ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus Kanada tõusev täht temast 7:2 üle oli.

Otsustavas setis asus Fernandez 2:0 juhtima ning ei andnud edu kordagi seti jooksul käest, realiseerides nõnda 6:4 setivõidu, mis lunastas talle pääsme US Openi kaheksandikfinaalidesse.

"Teadsin kohe algusest, et olen võiduks võimeline," ütles Fernandez pärast mängu. "Ma ei keskendunud Naomile, keskendusin sellele, mis pidin tegema. Publik mängis suurt rolli, nad aitasid mind võidule."

Fernandez kohtub US Openi kaheksandikfinaalides sakslannast endise maailma esireketi Angelique Kerberiga (WTA 17.), kes alistas kolmandas ringis ameeriklanna Sloane Stephensi 5:7, 6:2, 6:3. Kerber ja Fernandez ei ole varasemalt kohtunud.

Fernandeze ja Osaka matš kestis viis minutit üle kahe tunni, maailma kolmandal reketil õnnestus lüüa 15 ässa Fernandeze kuue vastu, mõlemad mängijad sooritasid kaks topeltviga.

Pärast mängu toimunud pressikonverentsil teatas Osaka, et teeb tennisest lühikese pausi. "Olen jõudnud punkti, kus proovin aru saada, mida ma teha tahan. Ausalt öeldes, ma ei tea, millal mu järgmine tennisematš on," ütles ta emotsionaalsel mängujärgsel pressikonverentsil.

Osaka lisas, et võitleb depressiooniga. "Kuidas ma seda ütlen? Tunnen, et viimasel ajal on olnud nii, et kui võidan, siis ei tunne end õnnelikult. See on pigem kergendus. Ja kui kaotan, siis olen väga kurb," ütles endine maailma esireket. "See ei ole normaalne."

Turniiri kolmandas ringis pääses edasi ligi kaks ja pool tundi vaeva näinud Simona Halep (WTA 13.), kes alistas Kasahstani mängija Elena Rõbakina (WTA 20.) 7:6, 4:6, 6:3. Halep mängib kaheksandikfinaalides Elena Svitolinaga (WTA 5.), kes alistas Anett Kontaveidi paarismängu partneri Darja Kasatkina (WTA 27.) 6:4, 6:2.

Barbora Krejcikova (WTA 9.) sai 6:4, 6:2 jagu venelanna Kamilla Rahimovast (WTA 134.). Krejcikova kohtub kaheksandikfinaalides hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 10.), kes alistas kolmandas ringis Victoria Azarenka (WTA 19.) 6:4, 3:6, 6:2.

Teise tabelipoole viimane kaheksandikfinaali paar koosneb Elise Mertensist (WTA 16.), kes alistas tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 21.) 6:3, 7:5, ning maailma teisest reketist Arina Sabalenkast, kes oli 6:3, 6:3 parem ameeriklanna Danielle Rose Collinsist (WTA 29.)