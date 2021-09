Kanepi alistanud Fernandez jõudis poolfinaali

19-aastane Leylah Fernandez (WTA 73.) alistas US Openi veerandfinaalis Elina Svitolina ning kohtub poolfinaalis Arina Sabalenkaga.

Kanadast pärit noor Fernandez võitis kolmanda seti kiires lõppmängus ning alistas Svitolina 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Fernandez juhtis viimases setis 5:2, aga seejärel võitis Svitolina kolm geimi järjest.

Poolfinaali jõudmiseks on Fernandez pidanud alistama tiitlikaitsja Naomi Osaka ning 2016. aasta US Openi võitja Anqelique Kerberi. Teises ringis võitis Fernandez ka Kaia Kanepit.

"Ma ausalt ei tea, mida ma praegu tunnen. Ma olin terve matši aja nii närvis. Mul oli au Svitloinaga mängida ja ma võitlesin iga punkti eest. Ma olen õnnelik, et võitsin," ütles Fernandez pärast matši.

Fernandez on noorim naismängija, kes on jõudnud US Openil poolfinaali pärast Maria Sharapovat, kes jõudis selleni enda 19. sünnipäeval 2005. aastal.

Teises veerandfinaali kohtumises võitis Sabalaenka kindlalt Pratsusmaa lahtise võitjat Barbora Krecjikovat 6:1, 6:4.