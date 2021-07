Djokovic: viimased kümme aastat on olnud imeline teekond, mis ei lõpe siin

"Wimbledoni turniiri võitmine oli mu suurim unistus lapsepõlves. Pean meeles pidama, kui eriline see on ja seda mitte kunagi enesestmõistetavalt võtma. See on suur au ja privileeg," ütles Djokovic pärast enda karjääri kuuendat tiitlit Wimbledoni suure slämmi turniiril.

"8-aastase poisina meisterdasin improviseeritud materjalidest endale Wimbledoni karika ja nüüd seisan siin enda kuuenda päris karikaga, see on imeline!" lisas maailma esireket.

Djokovici 20. suure slämmi turniiri võit paneb ta ühele pulgale Roger Federeri ja Rafael Nadaliga. "Ma pean Rafale ja Rogerile austust avaldama. Nad on meie spordi legendid, kaks kõige olulisemat mängijat, kellega eales mänginud olen," ütles Djokovic. "Nemad on põhjus, miks ma täna siin olen. Nad panid mind mõistma, mis ma pean tegema, et paremaks saada. Viimased kümme aastat on olnud imeline teekond, mis ei lõpe siin."

"See tähendab, et keegi meist ei ole veel lõpetanud," lisas esireket.

Serblasel on võimalus sel hooajal esimese meestennisistina saavutada "kuldne slämm" - ühe kalendriaasta jooksul võidud kõigilt neljalt suure slämmi turniirilt ja olümpiamängudelt.

"Usun, et see võiks kindlasti juhtuda," lausus Djokovic. "Ma teen kindlasti proovi. Olen suurepärases vormis ja mängin hästi. Suure slämmi turniiridel hästi mängimine on praeguses karjäärietapis suurim prioriteet. Seega liigume aga edasi!"