McEnroe: Djokovic jõuab 25 suure slämmi tiitlini

John McEnroe, kes on olnud maailma esireket nii üksik- kui paarismängus, ütles, et Novak Djokovici võime pinge all oma parimat tennist mängida toob talle veel vähemalt viis suure slämmi triumfi.

7-kordse ameeriklasest slämmivõitja sõnul näitas maailma esireket Djokovic äsja lõppenud Wimbledoni finaalmängus itaallase Matteo Berrettini vastu läbi aegade kvaliteetseimat mängupilti.

"Ma arvan, et ta võidutseb veel neljal või viiel suure slämmi turniiril. Arv sõltub sellest, kas ta suudab terve püsida," ütles McEnroe. "Ta suudab ennast alati esikohale seada ja seetõttu saab ta ka väga hästi aru, mida ta saavutanud on ja kui ajaloolised tema tulemused on. Djokovic on parasjagu purustamas kõigi aegade rekordeid. Sellega kaasneb tohutu surve," lisas ta.

Djokovici treener ja mängijana isegi Wimbledonis triumfeerinud Goran Ivanisevic sõnas, et kui Djokovic suudab võita ka USA lahtised meistrivõistlused ning slämmiturniiridele sel hooajal ilusa joone alla tõmmata, lõppeksid ka arutelud kõigi aegade parima mängija osas. "Ta on praegu ainus mees, kes oleks võimeline kõik neli slämmi võitma. Kui see juhtub, on läbi aegade parim mängija selge," ütles Ivanisevic Djokovici kohta.

Viimati võitis ühel hooajal kõik neli slämmiturniiri Rod Laver aastal 1969.