Novak Djokovic saavutas karjääri 20. suure slämmi turniiri võidu

Djokovic tõusis 20. suure slämmi turniiri võiduga ühele pulgale Roger Federeri ja Rafael Nadaliga, kes on samuti karjääri jooksul 20 suure slämmi turniiri võitnud. Djokovici jaoks oli pühapäevane finaal tema karjääri 30. ning serblane on nüüd ühe finaali kaugusel Federeriga viigistamast.

Berrettini alustas mängu hästi ning asus avasetis 4:1 juhtima. Seisult 5:2 päästis serblasest esireket ka ühe setipunkti ning viigistas seejärel avaseti 5:5. Mängijad vahetasid seejärel geimivõitusid, aga kiires lõppmängus jäi itaallane 7:4 peale.

Teises setis alustas omakorda tugevalt Djokovic, kes võitis esimesed neli geimi ja juhtis teist setti 5:1. Seejärel võitles itaallane välja kolm järjestikust geimivõitu, kuid sellest ei piisanud ning Djokovic realiseeris setivõidu.

Tasavägises kolmandas setis asus läks Djokovic 3:1 juhtima ning ei andnud siis kordagi eduseisu käest, võites seti 6:4. Neljandas setis võitis seisult 3:3 Djokovic kolm järjestikust geimi ja kindlustas sellega enda karjääri 20. suure slämmi turniiri võidu.

Djokovicil on sel hooajal võimalus saada ka esimeseks meheks eales, kes kalendriaasta jooksul kõik neli suure slämmi turniiri võitnud on. Serblasel oleks hämmastavaks saavutuseks vaja kuldmedalit Tokyo olümpiamängudelt ning turniirvõitu augusti lõpus algaval US Openil. "Kuldse slämmiga" on varem hakkama saanud vaid Saksamaa tenniselegend Steffi Graf, kes saavutas seda 1988. aastal.