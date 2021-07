Djokovic otsustas siiski olümpial mängida, veel mitmed loobusid

Tänavu kolm slämmiturniiri järjest võitnud ning ühtlasi Roger Federeri ja Rafael Nadaliga slämmivõitude arvestuses samale pulgale tõusnud Djokovic ütles pärast Wimbledoni võitu, et pole veel otsustanud, kas osaleb Tokyo olümpiamängudel.

Neljapäeval tähistas enda kuuendat sünnipäeva noor Jaapani tennisist Kojirou, kelle suur iidol Djokovic saatis talle ka videoõnnitluse. "Palju õnne sünnipäevaks, mu sõber! Jälgin sinu mängu ja sinu arengut, soovin sulle edu ja kõike paremat ja loodetavasti õnnestub meil Tokyo olümpial näha!" õnnitles Djokovic.

Serblane jagas seda videot enda sotsiaalmeedias ja kirjutas: "Ma ei saa enda väikest sõpra Kojiroud alt vedada. Broneerisin lennupiletid ja liitun uhkusega Serbia olümpiakoondisega."

See tähendab, et 34-aastasel Djokovicil on endiselt võimalik püüda tennises erakordselt haruldast saavutust ehk kuldset slämmi – võita ühe aasta jooksul kõik neli slämmiturniiri ja ka olümpiakuld. Seni on sellega hakkama saanud vaid üks tennisist – sakslanna Steffi Graf 1988. aastal.

Austraalia ja Suurbritannia esireketid aga olid sunnitud olümpiamängudest loobuma – nii maailma 17. reket, austraallane Alex de Minaur kui edetabelis 28. real paiknev britt Dan Evans andsid positiivse koroonaproovi.

"Oleme Alexi pärast väga pettunud," ütles Austraalia koondise esindaja Ian Chesterman. "Ta ütles, et on äärmiselt kurb, et ei saa olümpial võistelda. Ta on lapsest saadik unistanud olümpial Austraalia esindamisest."

De Minaur naasis Hispaaniast Austraaliasse ja andis vahetult enne planeeritud lendu Jaapanisse kaks positiivset proovi.

Evans andis küll positiivse proovi varem kui enne äralendu, kuid jääb siiski olümpialt eemale. "Mul diagnoositi hiljuti koroonaviirus. See tähendab, et ma ei saa harjutada ega end olümpiaks vormi saada. Olen äärmiselt pettunud," lausus Evans, lisades, et järgib Suurbritannia valitsuse nõudeid ja on praegu eneseisolatsioonis.

Nii meeste kui naiste seas on Tokyo olümpia tenniseturniirist loobujaid väga palju, meeste seas on aga eemalejäävate tippude hulk kõrgem – näiteks ei mängi Tokyos maailma kolmas reket Rafael Nadal, edetabelis kuuendal kohal paiknev Dominic Thiem, üheksandal real asuv Roger Federer ega maailma kümnes reket Denis Shapovalov, esikolmekümnest jäävad kõrvale veel Roberto Bautista Agut (ATP 14.), Casper Ruud (ATP 16.), Christian Garin (ATP 17.), David Goffin (ATP 20.), Milos Raonic (ATP 22.), Jannik Sinner (ATP 23.) ja Stan Wawrinka (ATP 30.).