Rene Busch: Barty on intelligentne, lõbus ja pingevaba

Kui maailma esireket võidab Wimbledoni turniiri, siis on see justkui väga ootuspärane. Kas turniiri käiku ja hooaega arvestades oli see ka ootuspärane?

Ma arvan küll. Ashleigh on näidanud viimastel aastatel väga kihvti mängu. Kui vaadata selle turniiri statistikat, mis oli minu jaoks väga põnev, esimene ja viimane mäng olid kolmes setis ja vahepealsed üsnagi kindlad kahes setis - nii et see ei olnud suur üllatus.

Maailma esireket on karjääri jooksul võitnud kaks suure slämmi turniiri. Kuidagi vähevõitu ja eeldaks, et viis-kuus võiks ikka juba olla. Miks see nii on?

Ma arvan, et see näitab seda, et paljudel on võimalus jõuda maailma esimeseks ilma, et näidata pidevalt suuri tulemusi. Väga hea näide on ju Taani mängija Caroline Wozniacki, kes oli maailma number üks ja ei võitnud pikka aega ühtki grand slam'i. See on hea näitaja, et on võimalik tõusta hea, aga mitte müstiliselt hea mänguga maailma esimeseks.

Mis on see, mis teeb Ashleigh Bartyst maailma esinumbri ja turniiri võitja? Mis on tema absoluutsed tugevused?

Ma arvan, et üks tugevus on kindlasti tema iseloomujoon. Kui vaadata peale, siis on näha naturaalsust. Ta on piisavalt intelligentne, samas ka lõbus, inimlik. Pingevaba olek - see on naiste tennises äärmiselt tähtis.

Maailma tennises on kasulik, et selline mängija on number üks.

Ojaa, kindlasti! See näitab neidudele, et ei maksa liialt üle pingutada. Tehke tugevat tööd, uskuge endasse, aga näiteks Ashleigh' kohta ka selline statistika, et tal ei olnud plaanis profiks saada. Ta mängis vahepeal aasta aega kriketit. Peale mida ta siis otsustas, et proovime tennist ka!

Aga meeste turniir. Siin lähevad vastamisi Novak Djokovic ja Matteo Berrettini. Üks läheb võitma oma 20. suure slämmi turniiri ja teine on üldse karjääri jooksul mänginud kolmes veerandfinaalis ja mängib nüüd esimest suure slämmi finaali. Kumma võit oleks hetkel tennisele kasulikum?

Minu sümpaatia on Djokovicil. Kas nüüd kasulikum, aga põnev oleks jälgida, kas ta tuleb Federerile ja Nadalile järgi [hetkel Federeril ja Nadalil 20 suure slämmi turniirivõitu, Djokovicil 18 - toim.]. See on täiesti reaalne, teades tema hetkevormi. Miks mitte ka mööda minna? Pikka aega ei ole mängijad võitnud nelja grand slami ühe aasta jooksul. Minu pöidlad on tema poolt.

Kas sulle ka tundub, et hoolimata sellest, et Djokovic on statistika poolest sama hea mängija kui Federer ja Nadal, siis nemad on ikkagi need kaks suurt ja Djokovic ka väga kõva mängija, aga ta on ikkagi Djokovic ja mitte Federer.

Federer ja Nadal ei ole noortele mängijatele head näited, sest nad on geniaalsed. Üks on geniaalne ja teine müstiliselt töökas. Djokovic on seal vahepeal. Ma olen ise alati öelnud, et minu lemmikmängija, sest temas on kõike - on reaalsust, mängulisust, arrogantsust. Ta on vähe reaalsem mängija väljakul.