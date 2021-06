Barbora Krejcikova lõpetas Prantsusmaal tšehhide 40 aastat kestnud ootuse

Alles kaheksa kuud tagasi maailma edetabelis esisaja sisse tõusnud Krejcikova (WTA 33.) alistas finaalis ligi kaks tundi kestnud kohtumises kindlalt 6:1, 2:6, 6:4 venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 32.).

Kahe esmakordse slämmifinalisti vastasseisus paistis mängu alguses Krejcikova närvilisem, tšehhitar kaotas kohe enda pallingugeimi, teenides vaid ühe punkti. Aga siis võitis ta kuus geimi järjest ja avaseti kindlalt 6:1.

Teises setis päästis Pavljutšenkova avageimis murdepalli ning murdis siis hoopis ise Krejcikova servi, asudes 3:0 juhtima. Uuesti murdis Pavljutšenkova kuuendas geimis, pääsedes 5:1 ette. Pavljutšenkoval oli settpall, et 6:1 teine sett võita, kuid Krejcikoval õnnestus hoopis üks murre tagasi saada. Seejärel oli venelanna sunnitud jalavalu tõttu arstliku pausi võtma. Pärast reielihase tohterdamist murdis Pavljutšenkova taas Krejcikova servi ja võitis valude kiuste teise seti 6:2.

Otsustavas setis läks Krejcikova murdega 2:1 juhtima, kuid kaotas seejärel kohe enda pallingugeimi. Uuesti murdis tšehhitar seitsmendas geimis, minnes 4:3 ette. Seisul 5:3 oli tšehhitaril ka kaks matšpalli, kuid Pavljutšenkova suutis need päästa. Enda kolmandal matšpallil tegi Krejcikova topeltvea, kuid neljandal matšpallil võttis ta lõpuks võidu.

Sel hooajal on Krejcikova võitnud nüüd kümme ja kaotanud vaid ühe otsustava seti. Üldse on tšehhitaril käsil 12-mänguline võiduseeria.

Alles viienda korda suure slämmi turniiri põhitabelis mänginud Krejcikova on teine järjestikune naiste slämmiturniiri võitja, kes teel karikani pidi päästma ka matšpalli – Austraalia lahtistel sai sellega hakkama Naomi Osaka, Krejcikova päästis matšpalli Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis.

Kaks nädalat tagasi karjääri esimese WTA turniiri võitnud Krejcikovale oli see karjääri esimene suure slämmi turniiri finaal ja esimene slämmiturniiri võit üksikmängus. Esimene tšehhitar, kes Prantsusmaa lahtised võitis, oli Hana Mandlikova, kes sai sellega hakkama 40 aastat tagasi. Viimati võitis tšehhitar slämmiturniiri 2014. aastal, kui Petra Kvitova triumfeeris Wimbledonis.

Krejcikova on profitenniseajastu 55. slämmivõitja naiste seas. Ühtlasi on ta kuues naine järjest, kes on enda esimese slämmitriumfini jõudnud just Prantsusmaa lahtistel – 2016. aastal jõudis seal karjääri suurima võiduni Garbine Muguruza, aasta hiljem Jelena Ostapenko, siis Simona Halep, tema järel Ashleigh Barty ning mullu Iga Swiatek.

Profitenniseajastul on Prantsusmaa lahtistel võidu võtnud vaid kolm asetamata mängijat – enne Krejcikovat said sellega hakkama Ostapenko ja Swiatek.

Krejcikova on tegevmängijate seas 18. slämmivõitja, uuel nädalal tõuseb ta maailma edetabelis 15. kohale.

Barbora Krejcikovale andis võidukarika üle Tšehhist pärit 18-kordne slämmivõitja Martina Navratilova. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Lisaks üksikmängule püüab Krejcikova koos kaasmaalanna Katerina Siniakovaga võitu ka paarismängus. Viimane naine, kes Prantsusmaal mõlemasse finaali jõudis, oli tšehhitar Lucie Safarova 2015. aastal, kes triumfeeris toona paarismängus. Viimane, kes suutnud Pariisi liival mõlemad tiitlid võita, oli aga prantslanna Mary Pierce aastal 2000.

Varem rohkem paarismängijana tuntud Krejcikova – ta on olnud paarismängu maailma esinumber – tegi mullu enda suure läbimurde üksikmängijana just Prantsusmaa lahtistel, jõudes kaheksandikfinaali. Juba sügisel rääkis Krejcikova, et edu taga on tema endine treener, 2017. aastal 49-aastasena vähki surnud Tšehhi tenniselegend Jana Novotna. Ka sel nädalal on Krejcikova iga mängu järel öelnud, et Novotnale mõtlemine on teda aidanud. "See on lohutav, et kuigi Janat pole enam, on tema vanemad ja sõbrad minu jaoks olemas. Näiteks on siin Martina [Navratilova], kes oli Janaga lähedane ja ka härra [Jan] Kodes. See on minu jaoks väga lohutav," avaldas Krejcikova Tšehhi ajakirjanikele.

Barbora Krejcikova Autor/allikas: SCANPIX/AFP

"Kuigi Janat ennast pole enam ja ta ei saa minuga rääkida, on mu ümber palju inimesi, kes n-ö tema asemele on astunud. Kes oskavad mulle öelda, mida tema oleks öelnud ja kuidas tema seda olukorda näeks," rääkis Krejcikova. "Kui palju ta mulle kaasa elab. Ja nad on nii õnnelikud, et Janal oli silma minus midagi näha."

"Kui Jana suri, oli mul väga raske aeg. Tema viimased sõnad mulle olid, et naudi enda mängu ja püüa suure slämmi turniir võita," ütles Krejcikova võidujärgses intervjuus. "Tean, et ta hoiab mul silma peal ja ta aitas mind siiani. Igatsen teda nii väga, aga ma loodan, et ta on minu üle uhke. Olen väga õnnelik, et võitsin!"

Krejcikova on Novotna ja Kvitova järel kolmas naine, kes Tšehhi eest mängides suure slämmi turniiri võitnud. Tšehhoslovakkia lipu all võitis Mandlikova neli slämmiturniiri.

Seejuures polnud Krejcikova laupäeval ainus tšehh, kes Mandlikova kunagist saavutust kordas. Nimelt võidutses tüdrukute seas 16-aastane Linda Noskova, alistades finaalis 7:6 (3), 6:3 venelanna Erika Andrejeva. Viimane tšehhitar, kes Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitis, oli Mandlikova aastal 1978.

Noormeeste finaal oli prantslaste siseasi, kui turniiril 13. asetatud 17-aastane Luca Van Assche oli 14. asetatud kaasmaalasest Arthur Filsist 6:4, 6:2 parem.