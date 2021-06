Kanepi langes 11 kohta, olümpiapilet sõltub loobujatest

14. juuni edetabeli järgi paneb Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) paika olümpianimekirja. Tokyo olümpiamängudel pääseb 56 üksikmängijat, igast riigist maksimaalselt neli. Täiendavalt on saadaval veel kaheksa pääset, mis jagunevad kontinentaalkohtade ja varasemate võitjate vahel.

77. kohale langemine tähendab, et Kaia Kanepi peab olümpiale pääsemiseks lootma, et keegi eespoololijatest loobub. 36-aastane endine Eesti esinumber on varasemalt võistelnud Pekingi 2008. aasta suveolümpial, kus jõudis kolmandasse ringi.

Eesti esireket Anett Kontaveit tõusis värskes maailma edetabelis tagasi 30 parema hulka, kerkides kaks kohta ja asudes nüüd 29. positsioonil.

Suurima tõusu tegi värskelt Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud tšehhitar Barbora Krejcikova, parandades senist positsiooni 18 koha võrra ning asudes nüüd 15. tabelireal. Krejcikova vastane finaalis, venelanna Anastassia Pavljutšenkova, kerkis 13 kohta ja asub 19. real.

Meeste maailma esikümnes vahetasid koha Prantsusmaa lahtiste finalist Stefanos Tsitsipas ja austerlane Dominic Thiem, asudes nüüd vastavalt neljandal ja viiendal kohal. Kümnendaks tõusis hispaanlane Roberto Bautista Agut.

Meeste maailma esireketina jätkab Novak Djokovic, naiste esinumber on jätkuvalt Ashleigh Barty.