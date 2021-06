Krejcikova tegi Prantsusmaa lahtistel haruldase kuldse duubli

Turniiril 2. asetatud Krejcikova ja Siniakova alistasid tund ja 14 minutit kestnud finaalis 6:4, 6:2 USA-Poola duo Bethanie Mattek-Sandsi ja Iga Swiateki. Mullune Prantsusmaa lahtiste võitja Swiatek ja karjääri jooksul paaris- ja segapaarismängus üheksa slämmiturniiri võitnud Mattek-Sands olid 14. paigutusega.

Krejcikova ja Siniakova asusid avasetti 4:0 ja 5:1 juhtima. Siis said küll Swiatek ja Mattek-Sands ühe murde tagasi, kuid kümnendas geimis ei loovutanud tšehhitarid vastastele punktigi, võites avaseti 6:4.

Teises setis loovutasid Krejcikova ja Siniakova küll korra enda pallingu, kuid murdsid kolmel korral vastaste servi ja võitsid seti kindlalt 6:2.

Enne Krejcikova tänavust saavutust oli viimane naine, kes Prantsusmaal mõlemasse finaali jõudis, tšehhitar Lucie Safarova 2015. aastal, kes triumfeeris toona paarismängus. Enne Krejcikovat suutis viimati Pariisi liival mõlemad tiitlid prantslanna Mary Pierce aastal 2000.

Üldse on Krejcikova seitsmes naine, kes Prantsusmaa lahtistel nii üksik- kui paarismängus karika võitnud: lisaks temale ja Pierce'ile on sellega varem hakkama saanud Billie Jean King (1972), Margaret Court (1973), Chris Evert (1974 ja 1975), Virginia Ruzici (1978) ja Martina Navratilova (1982 ja 1984).

Viimane, kes naiste seas üldse seesuguse duubliga hakkama sai, oli Serena Williams 2016. aasta Wimbledonis.

Krejcikova ja Siniakova on nüüd koos võitnud kolm slämmiturniiri, lisaks on Krejcikoval kolm slämmivõitu segapaarismängus.

