Karjääri lõpetamist kaalunud tšehhitar võitis esimese WTA turniiri

Krejcikova (WTA 38.) alistas Strasbourg'is peetud WTA turniiri finaalis 6:3, 6:3 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 61.).

Mullu märtsis, kui koroonapandeemia WTA karusselli pausile pani, oli Krejcikova maailma edetabelis 115. real ja kuigi ta oli paarismängus olnud maailma esireket, polnud ta üksikmängus maailma saja parema sekka jõudnud. Loobumise asemel otsustas ta hoopis sunnitud võistluspausi enda kasuks pöörata. Esimene suurem läbimurre tuli mullu sügisesse lükatud Prantsusmaa lahtistel, kus ta jõudis kaheksandikfinaali ja tõusis siis ka maailma edetabelis 85. reale.

25-aastase Krejcikova viimaste kuude heade tulemuste hulka kuuluvad ka Linzi poolfinaal, Austraalia lahtiste eelturniiri veerandfinaal, kõrgeima taseme WTA turniiri finaal Dohas ja kaheksandikfinaal Roomas.

Paarismängus kaheksa WTA turniiri võitnud Krejcikovale oli Starsbourg'i finaal üksikmängus kolmas, sel hooajal teine. Nagu ta ise hiljem pressikonverentsil selgitas, oli see saatus, et ta just Starsbourg'is enda esimese võidu sai – samal turniiril võitis enda karjääri esimese liivaturniiri Tšehhi tenniselegend Jana Novotna. Endine maailma teine reket oli Krejcikova treener, kuid 2017. aasta sügisel suri ta 49-aastaselt vähki.

Krejcikova nentis, et turniirivõit on seetõttu emotsionaalsem, et Novotna on samas kohas võidutsenud. "Usun, et ta hoidis seal üleval mul silma peal ja aitas mind, ta tõesti tahtis, et ma võidaksin," ütles Krejcikova. "Olen väga õnnelik, et sain sellega hakkama. Ja et ta mind aitas."

Maailma edetabelis tõuseb Krejcikova tänu turniirivõidule 33. kohale. Algavatel Prantsusmaa lahtistel läheb ta avaringis vastamisi kaasmaalanna Kristyna Pliškovaga (WTA 89.).